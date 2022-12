Maestros sí hay, pero no los hallan

No hay déficit de maestros, pero sí un número muy alto de profesores adheridos al sindicato que están comisionados, y no se encuentran en las aulas y se les busca para que se reintegren, advirtió el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo.

Dijo que ya han regresado a mucha gente a las aulas y están buscando en las plantillas de personal de las escuelas, para saber dónde están ubicados estos docentes que no están en el aula, y de esa forma están encontrando gente que no está en los salones, sino en otras áreas, y en el caso de secundarias generales, es el espacio educativo en el que hay más atraso en la ubicación de los profesores que no están en el aula.

Cuestionado sobre el caso de escuelas secundarias en las que pasa el tiempo y no reciben profesores para las aulas, dijo que el FONE da los recursos necesarios para la cobertura de todo lo que presentaron de necesidades.

Explicó que el recurso está mal distribuido, y por ahora no se necesita un recurso adicional, en específico para ese nivel

de secundaria.