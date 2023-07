Mamá homenajea a su hijo fallecido en graduación escolar

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- TikTok se ha convertido en una plataforma donde los usuarios pueden compartir todo tipo de momentos y despertar emociones. La mayoría de videoclips abordan situaciones de comedia, aunque también hay algunos que pueden conmover hasta las lágrimas.

En esta temporada de año miles de alumnos de todos los niveles educativos se gradúan y festejan el triunfo con sus seres amados. Terminar un año escolar es una meta importante para los estudiantes y un motivo de orgullo para sus padres.

Sin embargo, no todos tienen la fortuna de vivir un momento tan especial con la presencia de los festejados. Tal como le ocurrió a una madre que asistió a la ceremonia con la foto de su pequeño, quien falleció antes de terminar el ciclo escolar.



El homenaje de una mamá en la graduación de su hijo

La usuaria @yareliturin compartió el emotivo momento en el que se llevó a cabo el "pase final de lista" en una escuela, el cual consiste en nombrar a los alumnos para que recojan sus documentos y uno que otro diploma.

La maestra de la ceremonia nombró a cada una de las niñas y niños presentes, pero su voz se quebró al mencionar el nombre del hijo de Yareli Turin.

De entre la multitud, la madre vestida de blanco pasó al frente y fue recibida con decenas de aplausos.

La mujer llevaba entre los brazos un cuadro con la fotografía del pequeño. En el videoclip, que alcanzó más de un millón de reproducciones, escribió: "No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto, te amamos mucho".

? sonido original - Alejandra Barrios Or @yareliturin No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto,te amamos mucho ¡felicidades hasta el cielo mi amor ! lo lograste campeón y estoy muy orgullosa de ti ? #paratiii

Con el emotivo acto, @yareliturin recibió una ola de comentarios y muestras de cariño. "Se me apachurro el corazón", "Qué fortaleza se le ve a la mami", "No me aguanté las lágrimas al ver este video", fueron algunas de las reacciones.