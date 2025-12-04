Mañana complicada en varias avenidas de la capital

La mañana de este jueves inició con tráfico pesado en varios puntos de la capital potosina, de acuerdo con reportes ciudadanos y monitoreo vial.

La avenida Salvador Nava Martínez registra carga vehicular en ambos sentidos, prácticamente desde el Distribuidor Juárez hasta la zona de Lomas, uno de los tramos más concurridos en horas pico.

En la carretera 57, el flujo más lento se reporta en los carriles con dirección a la Zona Industrial, donde se observa una mayor concentración de unidades debido al ingreso laboral.

La avenida Universidad también presenta circulación lenta en ambos sentidos, mientras que en avenida Muñoz la complicación se centra en los carriles que conectan hacia Nereo Rodríguez Barragán.

Otro punto afectado es Fray Diego de la Magdalena, especialmente en los carriles rumbo al cuadrante centro, donde el tránsito avanza con dificultad.

Ante este panorama, elementos de seguridad vial recomendaron a los automovilistas salir con tiempo hacia sus destinos para evitar retrasos mayores.