logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mañana complicada en varias avenidas de la capital

Salvador Nava, Carr. 57, Muñoz, Universidad y Fray Diego presentan tráfico denso desde temprano

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 08:50 a.m.
A
Mañana complicada en varias avenidas de la capital

La mañana de este jueves inició con tráfico pesado en varios puntos de la capital potosina, de acuerdo con reportes ciudadanos y monitoreo vial.

La avenida Salvador Nava Martínez registra carga vehicular en ambos sentidos, prácticamente desde el Distribuidor Juárez hasta la zona de Lomas, uno de los tramos más concurridos en horas pico.

En la carretera 57, el flujo más lento se reporta en los carriles con dirección a la Zona Industrial, donde se observa una mayor concentración de unidades debido al ingreso laboral.

La avenida Universidad también presenta circulación lenta en ambos sentidos, mientras que en avenida Muñoz la complicación se centra en los carriles que conectan hacia Nereo Rodríguez Barragán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otro punto afectado es Fray Diego de la Magdalena, especialmente en los carriles rumbo al cuadrante centro, donde el tránsito avanza con dificultad.

Ante este panorama, elementos de seguridad vial recomendaron a los automovilistas salir con tiempo hacia sus destinos para evitar retrasos mayores.

LEA TAMBIÉN

Defiende Villa el operativo antialcohol

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital defendió nuevamente el sentido del operativo Conducción Segura, al asegurar que no se trata de un mecanismo recaudatorio, sino de una es...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mañana complicada en varias avenidas de la capital
Mañana complicada en varias avenidas de la capital

Mañana complicada en varias avenidas de la capital

SLP

Redacción

Salvador Nava, Carr. 57, Muñoz, Universidad y Fray Diego presentan tráfico denso desde temprano

Persisten las bajas temperaturas en SLP por Frente 17
Persisten las bajas temperaturas en SLP por Frente 17

Persisten las bajas temperaturas en SLP por Frente 17

SLP

Redacción

Protección Civil insta a tomar precauciones ante las condiciones de frío y niebla en San Luis Potosí por el Frente Frío 17.

Mantiene la capital un importante rezago en seguridad vial
Mantiene la capital un importante rezago en seguridad vial

Mantiene la capital un importante rezago en seguridad vial

SLP

Rolando Morales

Repite terna para director de Derecho
Repite terna para director de Derecho

Repite terna para director de Derecho

SLP

Redacción

Académicos respaldan la selección de su Consejo Técnico Consultivo