Mandan a CDMX otras tres muestras de potosinos

La Secretaría de Salud mandó a la Ciudad de México otras tres muestras de personas que tuvieron contacto con el paciente de la variable de coronavirus proveniente de India, informó el titular de la dependencia estatal Miguel Ángel Lutzow Steiner.

Comentó que se trata de personas que dieron positivo al SarsCoV-2, y a una de ellas además se le hizo el estudio de secuenciación y dio positivo a la variante asiática.

"Todos están asociados, pero no podemos decir que todo mundo tiene la variante de India, no podemos asegurar hasta que no tengamos la secuenciación, pero están asociados a este evento, son personas que dieron positivo y que están en la base de datos y que tuvieron la enfermedad".

Recordó que tiene que haber prudencia, porque se sabe que esta variante del virus se contagia con mayor facilidad.

"Si nos descuidamos, debemos recordar que por un contagio normal en escenarios normales produce cien casos, en una semana vamos a suponer que ésta produce doscientos casos y si aplicamos los porcentajes de neumonía, de neumonía grave y hospitalización, en vez de tener 15 hospitalizados en realidad se duplicará la cifra y serán 30.