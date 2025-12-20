logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Manifestaciones, derecho ciudadano: Rocha Medina

FCN anunció medidas de resistencia civil en el Congreso por la reforma electoral

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Manifestaciones, derecho ciudadano: Rocha Medina

La advertencia del Frente Cívico Nacional de tomar el Congreso y obstaculizar las sesiones legislativas, como medida de presión para revertir la reforma constitucional en materia electoral, fue minimizada por la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, quien sostuvo que las manifestaciones son un derecho ciudadano siempre que se mantengan en el marco de lo público y lo pacífico.

Cuestionada sobre el anuncio de estas acciones de resistencia civil —que incluso contemplan la persecución de sesiones plenarias— Rocha Medina señaló que el Congreso será respetuoso de este tipo de expresiones, al considerar que cada persona puede manifestarse de la manera que desee, sin que ello represente un tema adicional para el Poder Legislativo.

La inconformidad social se ha intensificado tras la aprobación de la reforma impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la cual ha sido señalada por diversos actores políticos como una ley "con dedicatoria". En este contexto, partidos como Movimiento Ciudadano y el PAN han adelantado su intención de promover una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, la dirigente priista afirmó que al interior de su partido aún no se ha definido si se recurrirá a esta vía legal y que en los próximos días dialogará con algunos perfiles para establecer la postura del partido.

Sobre si la reforma fue elaborada "a modo", la diputada evitó afirmarlo, pero sostuvo que no está dispuesta a truncar los derechos ni las aspiraciones políticas de las mujeres, al asumirse como congruente con su identidad y su actuar: "Yo creo que no sé si estuvo hecha a modo o no. Lo que sí sé es que yo no voy a truncar nunca los derechos ni aspiraciones de las mujeres. Soy mujer y soy congruente con mi ser, con lo que soy y con lo que hago", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Frente Cívico Nacional anunció que estas medidas de resistencia civil buscan impedir que los diputados sesionen hasta que se retracten de la reforma constitucional que prohíbe a varones y personas de la diversidad sexual contender por la gubernatura en 2027.

A esta movilización se sumará la Unión Nacional Sinarquista, así como otros movimientos sociales, quienes han manifestado su intención de frenar la actividad legislativa para que el Congreso dé marcha atrás a una ley que consideran hecha con dedicatoria.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción
    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción

    SLP

    EFE

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora
    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin "Ley Gobernadora"

    SLP

    Pulso Online

    Tras la polémica, Manuel Velasco afirma que el partido cuenta con respaldo ciudadano

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale
    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

    SLP

    Redacción

    La desaparición de un adolescente activa la Alerta Amber en Tamazunchale

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo
    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

    SLP

    Rolando Morales

    En algunos casos se logró recuperar parte de los adornos por intervención de personal de las áreas de Turismo y Cultura