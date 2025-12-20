Manifestaciones, derecho ciudadano: Rocha Medina

La advertencia del Frente Cívico Nacional de tomar el Congreso y obstaculizar las sesiones legislativas, como medida de presión para revertir la reforma constitucional en materia electoral, fue minimizada por la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, quien sostuvo que las manifestaciones son un derecho ciudadano siempre que se mantengan en el marco de lo público y lo pacífico.

Cuestionada sobre el anuncio de estas acciones de resistencia civil —que incluso contemplan la persecución de sesiones plenarias— Rocha Medina señaló que el Congreso será respetuoso de este tipo de expresiones, al considerar que cada persona puede manifestarse de la manera que desee, sin que ello represente un tema adicional para el Poder Legislativo.

La inconformidad social se ha intensificado tras la aprobación de la reforma impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la cual ha sido señalada por diversos actores políticos como una ley "con dedicatoria". En este contexto, partidos como Movimiento Ciudadano y el PAN han adelantado su intención de promover una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, la dirigente priista afirmó que al interior de su partido aún no se ha definido si se recurrirá a esta vía legal y que en los próximos días dialogará con algunos perfiles para establecer la postura del partido.

Sobre si la reforma fue elaborada "a modo", la diputada evitó afirmarlo, pero sostuvo que no está dispuesta a truncar los derechos ni las aspiraciones políticas de las mujeres, al asumirse como congruente con su identidad y su actuar: "Yo creo que no sé si estuvo hecha a modo o no. Lo que sí sé es que yo no voy a truncar nunca los derechos ni aspiraciones de las mujeres. Soy mujer y soy congruente con mi ser, con lo que soy y con lo que hago", declaró.

El Frente Cívico Nacional anunció que estas medidas de resistencia civil buscan impedir que los diputados sesionen hasta que se retracten de la reforma constitucional que prohíbe a varones y personas de la diversidad sexual contender por la gubernatura en 2027.

A esta movilización se sumará la Unión Nacional Sinarquista, así como otros movimientos sociales, quienes han manifestado su intención de frenar la actividad legislativa para que el Congreso dé marcha atrás a una ley que consideran hecha con dedicatoria.