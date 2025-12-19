logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Portada de Hoy
Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina

El Frente Cívico Nacional anunció medidas de resistencia civil en el Congreso por la reforma electoral

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 19, 2025 12:32 p.m.
Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

La advertencia del Frente Cívico Nacional (FCN) de tomar el Congreso del Estado y obstaculizar las sesiones legislativas, como medida de presión para revertir la reforma constitucional en materia electoral, fue minimizada por la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, quien sostuvo que las manifestaciones son un derecho ciudadano siempre que se mantengan en el marco de lo público y lo pacífico.

Cuestionada sobre el anuncio de estas acciones de resistencia civil —que incluso contemplan la persecución de sesiones plenarias— Rocha Medina señaló que el Congreso será respetuoso de este tipo de expresiones, al considerar que cada persona puede manifestarse de la manera que desee, sin que ello represente un tema adicional para el Poder Legislativo.

La inconformidad social se ha intensificado tras la aprobación de la reforma impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la cual ha sido señalada por diversos actores políticos como una ley "con dedicatoria". En este contexto, partidos como Movimiento Ciudadano y el PAN han adelantado su intención de promover una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, la dirigente priista afirmó que al interior de su partido aún no se ha definido si se recurrirá a esta vía legal y que en los próximos días dialogará con algunos perfiles para establecer la postura del partido.

Sobre si la reforma fue elaborada "a modo", la diputada evitó afirmarlo, pero sostuvo que no está dispuesta a truncar los derechos ni las aspiraciones políticas de las mujeres, al asumirse como congruente con su identidad y su actuar. 

Sólo aprueba un diputado y "de panzazo": Gámez M.

La "bromita" de Sara Rocha la mandó al sótano en la presente evaluación

