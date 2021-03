Manifestaciones por 8M se realizaron en paz: Carreras

Luego de las manifestaciones por el 8 de marzo, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López comentó que fue "afortunado" que en el caso de la entidad no se hayan presentado destrozos y en general se hayan llevado a cabo de manera respetuosa, sin que esto reste importancia de ninguna manera a sus legítimas exigencias de equidad de género.

El mandatario aseveró que la demanda de los retos en términos de lo que implica el respeto a la integridad y la opción de una vida plena por parte de las mujeres está ahí, por lo que además todas las autoridades deben de tener muy claro que se trata de una agenda que se tiene que seguir construyendo de manera cotidiana y con decisión política.

Indicó que en el tema de cómo hacer visible esta agenda, hay muchos colectivos que lo hacen de distintos modos, en el caso de San Luis Potosí, lo han hecho y lo han hecho de una manera clara, contundente, que se escucha "y reconozco que de una manera respetuosa con el resto de la población, por lo que me parece que fue afortunado".

Finalmente, refirió que por supuesto se reconoce que hay muchos retos como es el caso de la violencia en contra de las mujeres, siendo el tipo más grave el del feminicidio, por lo que no se puede tener tolerancia en absoluto a este tipo de acciones y se seguirá haciendo todo los posible e incluso reforzar las campañas para hacer conciencia porque no es un tema solamente policíaco o de persecución del delito, es un tema cultural.