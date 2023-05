Mantener a la UASLP libre de política partidista, pide el rector

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, llamó a mantener a la institución libre de política partidista que pudiera afectar su misión esencial, que es la de brindar educación de calidad y formar profesionistas de excelencia.

Aclaró que la política, entendida como la búsqueda del bien común, existe en todo tiempo y lugar y que las personas "hacemos política todo el tiempo. En nuestra casa, la colonia, nuestro trabajo, en la Universidad... Pero lo que debemos dejar aparte son los partidismos, los intereses de partidos".

Afirmó que la UASLP es un ente político en el que "todas las personas deseamos hacer algunas cosas, peto debemos evitar que entre un grupo partidista, o dos o tres, a querer hacer campañas políticas dentro de la institución".

Zermeño Guerra aclaró que, hasta el momento, no se han detectado grupos partidistas específicos al interior de la UASLP, cosa que "no sorprendería" porque así ha sucedido a lo largo de la historia institucional. Sin embargo, las autoridades universitarias se mantendrán vigilantes a que los partidos políticos no tengan injerencia directa en la vida universitaria.

Adelantó que el 2024 será un año difícil por el carácter electoral que tendrá y que como ciudadanas y ciudadanos, todos debemos participar, pero como institución, la UASLP se mantendrán al margen de la política de partidos.