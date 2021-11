Marcelo de los Santos niega sentirse aludido con la "herencia maldita"

El exgobernador Marcelo de los Santos minimizó que sus hijos Marcelo y Carlos aparecen en la filtración denominada Pandora Papers, la mayor revelación sobre elusión fiscal en la historia; sin embargo, apuntó que las inversiones que éstos hicieron "fueron muy pequeñas" y por invitación de un tercero.

El exmandatario explicó: "Ellos estaban haciendo un trabajo con una empresa de Jalisco que finalmente se vendió, pero los dueños de esa empresa los invitaron a que hicieran una inversión en las islas británicas o algo así, aportaron una pequeña cantidad para crear un fondo y después construir un desarrollo".

De los Santos Fraga hizo hincapié en que figuras como los offshore no están prohibidas, es decir, que no es nada fuera de la ley hacer esas inversiones en esos sitios, siempre y cuando se funden con dinero bien habido y, por supuesto, con su correspondiente pago de impuestos.

"Además, a final de cuentas esa inversión ni prosperó, terminó liquidándose y mis hijos perdieron lo que aportaron, que no llegaba ni a un millón de pesos".

"Tengo el lomo bien curtido", dice

Por otro lado, respecto al discurso que ha manejado el gobernador Ricardo Gallardo sobre la llamada "herencia maldita", en donde lo ha incluido, Marcelo de los Santos dijo no sentirse aludido y señaló que respeta al mandatario local y todas las consideraciones que pueda hacer, puesto que está en su derecho de hacerlo. "Además, para eso yo ya tengo el lomo bien curtido", dijo.