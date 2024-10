María pone su amor para crear coloridas catrinas

María Hurtado Rodríguez se dedica a la elaboración de manualidades de temporada, las realiza con material reciclado y ante la proximidad del Día de Muertos ya exhibe parte de sus creaciones en un local ubicado sobre la calle Iturbide 485 en la colonia Rancho Pavón.

Papel picado, catrinas y dulces, son algunos de los productos que realiza desde hace más de 40 años, todos con mucha creatividad y amor, pues dijo, aunque podría parecer que es tedioso, la realidad es que cuando te gusta hacer algo, no lo es.

Platicó que desde los 18 años comenzó realizando galletas decoradas, de acuerdo con la temporada, paletas de bombón y otros.

Ahora, para el Día de Muertos, destacan calaveritas de cartón y catrinas que realiza con papel maché, éste lo utiliza para hacer las extremidades, el rostro y otros detalles con tiras de papel, agua y pegamento, también son frecuentes los colibríes.

Aunque podría parecer que el papel picado que se encuentra en su negocio es de los que comúnmente la gente encuentra en una papelería, dijo que ella lo realiza desde hace muchos años, solo necesita un molde de diferentes diseños y tamaños y una navaja con la que hace los cortes.

“Mi hija me ha dicho ya no hagas el papel picado así, pero la verdad es que para mí no es algo complicado, tengo muchos años haciéndolo y me gusta mucho, aparte creo que puedo hacer más figuras y diferentes”

Los dulces o calaveritas de alfeñique son otros de los productos que también elabora, desde su forma tradicional, con las figuras de frutas, pan, huesos, lápidas y de platillos tradicionales de México, como son el mole, los tacos o el huevo, y que son de los preferidos para adornar las ofrendas de quienes se nos adelantaron en el camino.