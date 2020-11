"Marihuana legal no reducirá la violencia"

La despenalización y regulación del uso lúdico de la marihuana no impactará en reducir los índices de violencia, pues los cárteles de la droga se han diversificado y comercializan fentanilo y cocaína, drogas "mucho más lucrativas para ellos", sostuvo Francisco Javier Salazar Sáenz, senador suplente por San Luis Potosí del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, el político panista supuso que tal disposición, favorecerá que la infancia del país tenga mayor acceso a ese tipo de enervantes y a la postre, impacte en su salud y bienestar.

Para el legislador federal, la ley está mal hecha, porque permite demasiada tolerancia y importación excesiva para el consumo de las personas. Por lo tanto, "si no se la van a fumar, la van a vender", alertó.

Salazar Sáenz dijo que el PAN no se opone a que la ciudadanía consuma el estupefaciente de forma particular, pero ante la falta de una estrategia certera de regulación, es posible que se dé una comercialización ilegal del producto. "No creo que liberando la marihuana, se vaya acabar la violencia", dijo.