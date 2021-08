Marite Hernández quiere dirigir a Morena

Ante la próxima renovación del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), la diputada Marite Hernández Correa, reconoció que está interesada en postularse como candidata a la dirigencia morenista. La agenda debe promover la unidad y considerar a todas las propuestas, complementó.

Sin embargo, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, atajó que deben respetarse liderazgos de Regeneración Nacional y quién tiene la capacidad de generar unidad entre el morenismo de San Luis Potosí.

En entrevista, valoró que ha sido una militante con buena relación con todos los grupos de Morena, no obstante, para llegar a ostentar dicho cargo se requiere de una estrategia.

"Todos tenemos la capacidad de poder liderar el partido, y si es una mujer, sería magnífico (...) yo te lo voy a decir, varios sectores del estado me lo han dicho: me quieren proponer en algún sentido, pero bueno, hay que esperar los tiempos", exteriorizó.

Hernández Correa dijo que, aunque le agrada la idea de buscar la presidencia estatal, no es algo que "me quite el sueño".

"Yo creo que sería importante que fuese una mujer la dirigente de Morena. Me parece que sería una cuestión en términos de paridad, de derechos del acceso a la vida pública, a la vida política. Hay diferentes personajes, hombres y mujeres que pretenden el acceso a esta disputa", comentó.