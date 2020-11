Más allá del muro... seguirá ardiendo

Todavía siguen ahí; algunos se han jubilado: enviaban mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por personas amables y otros las citaban a solas para "mejorar" sus calificaciones, esos son algunos de los testimonios que a lo largo de los últimos años han rondado los pasillos de la Zona Universitaria Centro (ZUC).

Constituido por las Facultades de Derecho y de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hoy muchos de los casos de presunto acoso sexual en contra de estudiantes siguen sin castigo, pero desde hace unos días los violentadores verán en su cara un lapidario mensaje: "Nuestros gritos seguirán ardiendo".

De complexión delgada, fleco y lentes, Monserrat Ventura o también conocida como Moon Venture, es la creadora de la obra de 8 metros de ancho por 5 de alto que dice tanto, desde "no más silencio" hasta "este espacio es nuestro".

La artista argumenta que la pintura es un potente discurso en un lugar donde nunca se había quebrado la cotidianidad institucional, que hoy fue tomada por el feminismo para decretar un mensaje dirigido a la sociedad y a la comunidad universitaria: las mujeres no van a dejar de luchar.

Aunque lo plasmado forma parte del concurso de murales "Memoria y Verdad Jornadas por la Erradicación de la Violencia de la Violencia contra las Mujeres en la UASLP", la intervención rompió los cánones de la vestimenta formal de la abogacía, que por décadas complementó el orden en las paredes.

"Este mural representa a las mujeres ya luchando, con coraje; ya no quedándose calladas y gritando por los derechos, por la equidad que se está exigiendo, tanto en la Universidad como en la sociedad", describe la diseñadora gráfica, egresada de la Facultad del Hábitat.

Moon Venture declara que su creación es una forma de expresión impactante y una reapropiación de espacios "intocables", establecidos por la formalidad universitaria, que hoy demostró avances en favor de la libertad de las estudiantes.

"Todas las ilustraciones y murales que he hecho, han representado a la mujer. Ese es mi estilo: la feminidad, el empoderamiento; la mujer como una figura grande. Entonces por eso mismo me metí a la convocatoria, porque es algo que a mí me gusta representar", relata la muralista que ha elaborado obras en la columna de la estación Avenida Patria del tren ligero en Guadalajara como parte del certamen "Traza Jalisco", y participado en la exposición "Neomuralismo" en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

En entrevista en la Zona Universitaria Centro, detalla que todo lo hecho se circunscribe en unas cuantas palabras: por experiencia propia y de compañeras, la población ha normalizado el acoso dentro y fuera de la UASLP.

Sin embargo, de ahora en adelante cada que alguien pase frente a la imagen que muestra a dos mujeres gritando con un megáfono, se preguntará su origen y al paso de los años irá cobrando memoria, relevancia e historia.

Como cierre, plantea la posibilidad de replicar este tipo de ejercicios de apropiación de espacios públicos en las calles de San Luis Potosí, pues ello permitirá promover un recordatorio diario entre la ciudadanía.