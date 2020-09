"Más daño nos ha hecho la epidemia"

Luego de que el gobierno de Estados Unidos incluyera a San Luis Potosí en su alerta de viaje emitida el pasado 8 de septiembre, el secretario General del Gobierno local, Alejandro Leal Tovías, afirmó que este tipo de alertas no afectan tanto al turismo como la pandemia de Covid-19.

"Es una alerta que ya conocemos y que el gobierno estadounidense ha estado repitiendo con cierta frecuencia. Hace recomendaciones como no salir después de la 1:00 de la mañana, no viajar de noche, etcétera, situaciones que nosotros mismos advertimos, por ejemplo, a nuestros hijos para que no pongan en peligro su integridad", dijo el funcionario.

Aclaró que no es una alerta para San Luis Potosí únicamente, sino que aplica a varios estados. "En el caso de la entidad potosina, se impuso la alerta desde el año 2011 cuando se registró un incidente en los límites con el estado de Guanajuato en el que al menos un agente norteamericano del Servicio de Inmigración y Aduanas fue muerto a balazos".

Leal Tovías aseguró que las alertas de viaje del país vecino no han afectado significativamente la actividad turística en el estado, sino que es más bien la pandemia de Covid-19 lo que mantiene en vilo a este sector tan importante para la economía local.

"Es una alerta más que nada para los ciudadanos norteamericanos y para los trabajadores de las embajadas, consulados y otras oficinas del gobierno de ese país", reiteró.

En su página oficial, el Departamento de Estado norteamericano recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a San Luis Potosí "debido al crimen" y expresa que "el crimen violento y la impredecible actividad de las pandillas son comunes en partes del estado". Sin embargo, no impone restricciones en los viajes para los empleados de gobierno.