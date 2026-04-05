Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales

El Festival Internacional San Luis en Primavera 2026 registró una asistencia superior a las 320 mil personas, de acuerdo con datos del Observatorio Turístico Municipal difundidos por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Según la información oficial, el evento atrajo visitantes de más de 21 estados del país, así como entre 20 y 25 mil turistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Alemania. Del total de asistentes, el 89 por ciento fue turismo nacional y el 10 por ciento internacional.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la edición 2026 superó las expectativas de afluencia y reportó saldo sin incidentes mayores. También señaló que las actividades registraron llenos en distintos puntos del Centro Histórico.

Durante los días de mayor actividad, se reportó alta concentración de personas en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en recorridos tradicionales vinculados a Semana Santa.

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El perfil del visitante indica que el 56 por ciento acudió en familia y que el 80 por ciento viajó por motivos turísticos, con predominio de actividades culturales y religiosas. Además, el 7.5 por ciento de los asistentes correspondió a personas con discapacidad.

En cuanto al impacto económico, el reporte señala que siete de cada diez visitantes permanecieron entre tres y más de cuatro noches en la ciudad, con un gasto diario que en la mayoría de los casos osciló entre mil y más de mil 500 pesos.

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La proyección inicial del festival era de alrededor de 200 mil asistentes; sin embargo, la cifra final prácticamente duplicó esa expectativa, según las cifras difundidas por la autoridad municipal.