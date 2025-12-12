Más de 40 mil usuarios de Interapas adoptan el recibo digital a través de InterAPPas Móvil

SLP.– En un periodo de ocho meses, un total de 40 mil 437 usuarios del organismo operador Interapas activaron la opción de recibo digital a través de la aplicación "InterAPPas Móvil", disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android.

De acuerdo con la información proporcionada, esta herramienta permite a los usuarios consultar su estado de cuenta y dar seguimiento a los pagos de los servicios de agua y drenaje directamente desde su teléfono móvil, sin necesidad de recibir el documento en formato impreso.

El recibo digital también tiene como objetivo reducir el uso de papel, lo que representa una disminución en el impacto ambiental asociado a la emisión de recibos físicos.

Las personas interesadas en utilizar esta modalidad pueden registrarse desde la aplicación "InterAPPas Móvil", la cual puede descargarse de manera gratuita en las tiendas oficiales de Android y iOS.

