Más fallas en la Vía Alterna

A un mes de haber sido inaugurada, una segunda falla en la nueva obra, la Vía Alterna quedó reducida a un solo carril. Una antigua caja recolectora perdió su rejilla, y la falla abarca el ancho de dos carriles de acceso a la que se supone debería ser el desahogo del tráfico de la Zona Industrial.

Apenas a la entrada de la carretera, y justo en la bifurcación que lleva a los carriles centrales y a la salida hacia la sede de la Secretaría de Salud, apareció una rejilla hundida en la caja recolectora del colector pluvial que se supone debería detener el agua residual y pluvial de la zona alta para evitar que se concentre en la intersección con la Avenida Juárez y el bulevar Antonio Rocha Cordero.

En el sitio fue colocado un alineador color naranja que ya se encuentra muy destruido, pero impide que los automóviles pasen encima de la caja colectora, y sin embargo y a pesar de que los vehículos podrían ingresar en tres carriles, solo pueden incorporarse por uno y rodear los cerros para desembocar en la Zona Industrial.

Por otra parte, para los automovilistas técnicamente es imposible avanzar por otro lugar, porque las lluvias derrumbaron 2 y medio de los tres carriles de la vialidad lateral a corta distancia de la Secretaría de Salud, luego de que se desgajó el cerro sobre los carriles centrales, y se llevó la mayor parte del asfalto, porque la mala compactación provocó la pérdida de resistencia.

Hasta ahora, lo único que hay es un montón de piedras que impide la circulación y la vialidad lateral desde la Secretaría de Salud fue habilitada en doble sentido, solo para entrar y salir, pero no hay fecha para que el Gobierno del Estado reconstruya el cerro que se derrumbó con las lluvias recientes.