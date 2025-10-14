logo pulso
Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Dos muertos, deja desigual choque carretero

Impactaron tráiler y camioneta en tramo Rioverde-Rayón, el primero se incendió

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
RAYÓN.- Un desigual choque en la carretera federal ´70, en el tramo Rioverde-Rayón, dejó como saldo al menos dos muertos y la pérdida total de las unidades participantes, un tráiler y una camioneta que impactaron entre sí.

El percance ocurrió cerca de las 20:00 horas del domingo, inicialmente un tráiler se desplazaba por la mencionada carretera, en la llamada Cuesta del Tigre, un tramo peligroso por el desnivel existente de subida o bajada, según el sentido de los carriles.

De acuerdo a los hechos, el tráiler iba de bajada y al parecer sufrió una falla mecánica, por lo que el conductor no pudo controlar el volante y así se volcó sobre la superficie de rodamiento pero entonces una camioneta Ford color blanco que por ahí circulaba en sentido opuesto también chocó de lleno contra la pesada unidad.

Por el impacto el tráiler comenzó a quemarse y algunos testigos dieron aviso a los cuerpos de emergencia, acudieron los bomberos de Rioverde a bordo de las unidades  M2, M9 y la unidad del rescate, a fin de combatir las llamas, en tanto que el tráfico se vio detenido y había filas kilométricas en el tramo carretero.

Desafortunadamente los dos ocupantes de la camioneta perdieron la vida en el lugar, mientras que se estima que el conductor del tráiler también se calcinó aunque no se encontraron indicios pero los testigos dieron no haber visto a bajarse a nadie de esa unidad.

Posteriormente, las autoridades acudieron a tomar conocimiento del accidente y se indicó que uno de los occisos de la camioneta era originario de la comunidad Cerrito de la Cruz, perteneciente a Rayón.

Los destrozados vehículos quedaron depositados en una pensión y los cuerpos fueron enviados al Semefo de Rioverde, en donde serían entregados a los familiares una vez que acudieran a reclamarlos.

