Vía defectuosaEl dilema de Morena

El principal proyecto de movilidad vial del gobierno estatal se está convirtiendo en un fiasco de proporciones monumentales.

lll

A las fallas serias ocurridas a mediados del mes pasado, nada menos que un derrumbe de uno de los taludes, se suma ahora la pérdida de rejillas de metal de una canaleta que atraviesa la nueva carretera y que fue "reparada" con piedras y pedazos de señalética.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Independientemente de la responsabilidad de la obra, del gobierno del estado o de la Federación, es injustificable que los usuarios de la autopista se enfrenten a estas fallas.

lll

Por otra parte, ante la mediocridad de los trabajos de construcción deben ser objeto de sanción. Al fin y al cabo, podrán presumir que es mérito del gobierno de Claudia Sheinbaum o de la administración de Ricardo Gallardo, pero al final, fue una obra financiada con recursos del erario, por lo cual un mal uso, y una obra deficiente lo es, debería ser castigado.

lll

Al contrario de lo que argumentan algunos diputados locales morenistas, de que la reforma electoral promovida desde Palacio de Gobierno, sólo es una "adecuación semántica" para incluir el término gobernadora junto con el de gobernador; las bancadas del gallardismo, las del PVEM, el PT y el Panal, apoyan sin ambages la modificación para que, sí o sí, la próxima persona que gobierne la entidad sea mujer.

lll

Y no lo dicen, pero la persona en mente es la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador.

lll

Lo hicieron nada menos que en la presentación de su agenda legislativa para el segundo año de la diputación.

lll

No se esperaba otra cosa de las bancadas gallardistas. Para eso están.

lll

Pero a quienes se la pusieron difícil fue a la bancada morenista. Su diputado quedó exhibido por querer tergiversar el sentido de la reforma y, ya como grupo parlamentario, quedarán en la disyuntiva de negarse a apoyar la iniciativa de sus "aliados" o a validar una reforma con la que no están de acuerdo.

lll

Desafortunadamente, el saldo blanco que mantenía San Luis en la emergencia climática de las inundaciones en la Huasteca se perdió, con el hallazgo del cadáver de un hombre en San Vicente.

lll

Habrá que esperar que se mantenga así. Pero la emergencia no cesa y ahora, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán ir pensando en la reconstrucción de lo dañado.

lll

Pero también en la revisión de las políticas de protección civil, pues la evidencia de las afectaciones muestra que se permitió la construcción de inmuebles en zonas susceptibles de inundaciones.