Más que pedalear...

En la infancia, manipular con seguridad a una bicicleta significa portar el casco, si se quiere evitar raspones colocarse rodilleras y coderas, además de estar asesorado por un adulto o la o el hermano mayor.

Para evitar lesiones en diferentes partes del cuerpo, es muy relevante conocer el uso correcto del biciclo, advierte Miguel Alfonso León Ibarra, coordinador de la Licenciatura de Fisioterapia de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Monterrey.

Describe que el vehículo tiene tres puntos directamente de soporte, consistentes a la altura del asiento, al nivel de los pedales y a la altura del manubrio, donde el asiento carga entre el 55 al 60 por ciento de la masa corporal y el resto en las empuñaduras.

A partir de lo anterior pueden valorarse posibles afectaciones. Por ejemplo, si el ciclista no posiciona de forma correcta en el sillín, puede desarrollar complicaciones en la cadera, las rodillas, sobre todo, en los pies.

Por su parte, si la posición es incorrecta al momento de sostenerse sobre el manubrio, el impacto será en las manos, los codos e inclusive en la zona cervical, complementa el especialista.

Ejemplifica que, si hay mala colocación de la pelvis donde descansan los huesos del coxis y el sacro, se traducirá en probables patologías que conllevan a problemas vasculares, lesiones en articulaciones, fatiga muscular y compresión de algún nervio en la región pélvica.

"No solo es subirte a la bicicleta y empezar a andar, sino que son muchos factores que debemos de considerar (...) el motivo de consulta, tanto con el fisioterapeuta o con el médico especialista, estamos hablando que a lo mejor son aquellas personas que desean realizar una actividad física, no conocen esta parte de la biomecánica a la hora de incorporarse a la bicicleta y esto te va a perjudicar en un futuro", sintetiza.

Aunado de considerar el tamaño del vehículo y acomodar correctamente el asiento, las posiciones correctas deben atender los siguientes criterios: la extensión de la pierna no debe ser en su totalidad, ni tampoco directamente flexionarla (160 grados en extensión y entre 70 y 75 de flexión).

"Si empiezan con dolores articulares y fatiga muscular, que a lo mejor presentan dolores en la espalda o simplemente que se comienza a adormecer cerca de la zona genital, a nivel de los metatarsianos o directamente en las manos, entonces son signos de alerta y algo está pasando", informa.

Coincidente con lo planteado por el fisioterapeuta, Claudia Elena González Acevedo, profesora-investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), evalúa que las personas con sobrepeso previamente deben realizarse un chequeo físico para andar en el velocípedo, en aras de prevenir riesgo en las articulaciones, principalmente en las rodillas.

"Yo creo que algo que debemos tomar muy en cuenta, es que se vea en las personas de mayor edad que no tengan problemas en la rodillas y que hayan aprendido a pedalear, porque tengan en cuenta que esto sí es parte de las actividades de recién nacidos, que es la psicomotricidad desarrollada desde chicos", recomienda la especialista.

DIRECTO A LOS PULMONES

Asumir por decreto, que, montar un velocípedo es benéfico para la salud al 100 por ciento está en duda, no en la generalidad, sino en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí que a lo largo del año suele estar cubierta por una nube grisácea de contaminaciónambiental.

Para Valter Armando Barrera López, director del Laboratorio de Contaminantes Atmosféricos y Cambio Climático (LabCACC) de la UASLP, la prioridad en San Luis Potosí debe ser el transporte masivo para movilizar a la población, la cual crece con el paso de los años.

Opina que debe "tenerse cuidado" con las ciclovías, pues en el caso de la Zona Industrial, qué tan factible es pedirle a los obreros circular diariamente una hora antes desde sus casas para llegar a su trabajo, tener una jornada laboral de 8 horas de jornada y después regresar a sus hogares, porque "no es ciclopista

por ciclopista".

Aduce que se habla en demasía de los vehículos con motor. "Ese no es principal problema de San Luis Potosí, ese es un distractor tal cual". Explica que los motores de los coches y camiones están hechos para trabajar a cierta velocidad, es decir, circular a un promedio, por ejemplo, 50 km/h. Sin embargo, cuando se reducen carriles de una vialidad por ciclopistas, cambios de sentido u otro motivo, lo promediado disminuye e incrementa la polución.

Barrera López precisa que los más perjudicados con la contaminación del aire son los ciclistas, porque respiran al doble de la normalidad en comparación con caminar, mientras los automovilistas van dentro del coche.

"Ellos (los ciclistas) están felices porque tienen su acceso, tal cual su parte de la ciudad, pero no se dan cuenta que ellos son los que más contaminantes están respirando. Hay que pasar primero a los transportes masivos", señala.

El especialista sostiene que ese tipo de adaptaciones solo se aplican en ciudades con crecimiento y cuya planeación urbana lo hace posible

"Ahorita puede ser un engaño que veas que no hay mucho tránsito y van algunas personas en la ciclopista. Sí, pero al final no está el 100 por ciento de la población, todavía en la calles y no hemos regresado a una normalidad. Yo quiero ver cómo funciona Carranza cuando esté toda la gente", alerta.