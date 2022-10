“Me quitaron la libertad de expresión”

Luego que el TEPJF confirmó que cometió violencia política en razón de género en contra de Salma Luévano Luna, diputada trans del partido Morena, , Gabriel Quadri, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), criticó que la resolución es violatoria de distintos rubros constitucionales.

Argumentó que la sentencia contraviene los artículos 6 y 7 constitucionales en materia de libertad de expresión; el 61 en materia de inmunidad parlamentaria y a los derechos fundamentales relacionados con derechos políticos y la libertad de expresión.

Por ello, dijo que demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuestionado sobre si ya toma cursos de sensibilizción en la materia, solamente se río e inmediatamente comenzó a exponer su respuesta ante la prensa local.

“Me han censurado, me han amenazado y me quieren quitar mis derechos políticos. Afortunadamente el Tribunal recapacitó y ya no me quitaron mis derechos políticos, pero me prohibieron hablar del tema prácticamente. Es terrible, porque me han quitado la libertad de expresión”, declaró.

Quadri de la Torre fue sancionado porque en su cuenta oficial de Twitter posteó que en la Cámara de Diputados eran menos congresistas mujeres y más hombres, esto, en referencia a la legisladora trans, es decir, que, aunque se autopercibiera como mujer al final es

un hombre.