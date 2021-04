Mensajes contradictorios y falta de muestreo agravaron la pandemia en México: Córdova Villalobos

Mientras que en la pandemia de la influenza H1N1 en 2009 hubo preparación y medicamento, en la de la Covid-19 la administración federal no muestreó de forma suficiente los contagios, además de enviar mensajes contradictorios, por ejemplo, que era una "gripita" y que no estaba comprobada la eficacia del cubrebocas, declaró José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Analizó que el gobierno federal apostó por la "imunidad de rebaño" y "'ahí que se vayan contagiando, y ya luego van a tener defensas'", lo cual fue incorrecto porque se tradujo en defunciones.

"Estaba López-Gatell y otras gentes (en 2009) y les dije: a ver su estrategia centinela no funciona ahorita, la dejamos para otro caso, ahorita no. Todos los pacientes con síntomas les vamos a hacer la prueba y vamos a contar los positivos", relató.

Consideró que el gobierno de ese entonces tuvo la fortuna de que el medicamento utilizado -oseltamivir- funcionó. "Fue una tranquilidad. Las infecciones virales son complicadas y en los últimos 5 o 10 años ha habido avances en virología y en medicamento".

Recordó que la suspensión de clases se dio del 24 de abril al 10 de mayo de 2009, mientras que la de actividades económicas solo fue por un día "y eso porque se lo pedí al gabinete y al presidente a Calderón".

En conferencia de prensa, mencionó que en 2009 se esperaba la dispersión de la H5N1, que finalmente fue H1N1 con una letalidad del 60 por ciento, es decir, 2 millones 200 mil personas contagiadas y alrededor de un millón 800 habitantes muertos. "Esto se había estado preparando con varios años de anticipación", afirmó.

El candidato a diputado federal plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), señaló que no debió desaparecer el Seguro Popular, porque cumplía con la función de ayudar a la población sin seguridad social gubernamental o particular, cuando así lo requería frente a determinado padecimiento. Además de criticar la asignaciones directas en las compras de la Secretaría de Salud por parte de la administración federal, dijo que el desabasto de medicamento se ha recrudecido en el país por la falta de un esquema apropiado del gobierno.