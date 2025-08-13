logo pulso
Mentira, que "Tecmol" entregue despensas de Sedesore, insiste RGC

El mandatario volvió a hablar sobre el tema de los apoyos que anunció el propio Romero Calzada

Por Huasteca Hoy

Agosto 13, 2025 02:57 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que es una mentira que José Luis Romero, 'Tecmol', haya entregado o vaya entregar 15 mil despensas de la Sedesore.

Aparte, el alcalde de Ciudad Valles, David Medina, expresó que estos no son tiempos para "esquizofrenia", y se dijo gallardista de hueso colorado.

El mandatario estatal volvió a hablar sobre el tema de las despensas que anunció el propio Romero Calzada, luego de reunirse con el mandatario.

Gallardo Cardona insistió en que es mentira y agregó que sería igual de improbable a decir que él (el Gobernador) va a entregar todas las despensas del Gobierno estatal.

En entrevista aparte, David Medina, alcalde de Valles refirió que estos tiempos "no son de gritos ni de esquizofrenia", refiriéndose al político y excandidato y expresó que él sigue teniendo una relación cercana con el Gobernador y que sigue siendo "el más gallardista del Estado".

