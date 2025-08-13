Mentira, que "Tecmol" entregue despensas de Sedesore, insiste RGC
El mandatario volvió a hablar sobre el tema de los apoyos que anunció el propio Romero Calzada
CIUDAD VALLES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que es una mentira que José Luis Romero, 'Tecmol', haya entregado o vaya entregar 15 mil despensas de la Sedesore.
Aparte, el alcalde de Ciudad Valles, David Medina, expresó que estos no son tiempos para "esquizofrenia", y se dijo gallardista de hueso colorado.
El mandatario estatal volvió a hablar sobre el tema de las despensas que anunció el propio Romero Calzada, luego de reunirse con el mandatario.
Gallardo Cardona insistió en que es mentira y agregó que sería igual de improbable a decir que él (el Gobernador) va a entregar todas las despensas del Gobierno estatal.
En entrevista aparte, David Medina, alcalde de Valles refirió que estos tiempos "no son de gritos ni de esquizofrenia", refiriéndose al político y excandidato y expresó que él sigue teniendo una relación cercana con el Gobernador y que sigue siendo "el más gallardista del Estado".
