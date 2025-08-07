Federalización de la salud concluirá en 2027
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó en reunión sobre avances de salud con IMSS-Bienestar.
SAN LUIS POTOSÍ.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó este miércoles en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mandatarios de la Cuarta Transformación para revisar avances del programa IMSS-Bienestar y la integración total del sistema nacional de salud hacia 2027.
De acuerdo con un boletín oficial, el encuentro se realizó en Palacio Nacional y abordó proyectos como la remodelación del Hospital General de Ciudad Valles y la ampliación de servicios para personas sin seguridad social.
"Estamos trabajando con el Gobierno Federal para garantizar que, en 2027, todos los potosinos tengan acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad", señaló Gallardo.
El documento indica que las reuniones buscan coordinar acciones entre estados y Federación para mejorar infraestructura, abasto y personal en el sistema de salud.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Federalización de la salud concluirá en 2027
Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó en reunión sobre avances de salud con IMSS-Bienestar.
Directiva de Congreso no se decide por resultados en comicios: Serrano
Ana Paula Vázquez
Será lo que derive de un acuerdo político, dijo Héctor Serrano Cortés
Muere joven madre en Hospital de Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Nosocomios le habrían aplazado la atención hasta en tres ocasiones