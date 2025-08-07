Federalización de la salud concluirá en 2027

SAN LUIS POTOSÍ.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó este miércoles en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mandatarios de la Cuarta Transformación para revisar avances del programa IMSS-Bienestar y la integración total del sistema nacional de salud hacia 2027.

De acuerdo con un boletín oficial, el encuentro se realizó en Palacio Nacional y abordó proyectos como la remodelación del Hospital General de Ciudad Valles y la ampliación de servicios para personas sin seguridad social.

"Estamos trabajando con el Gobierno Federal para garantizar que, en 2027, todos los potosinos tengan acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad", señaló Gallardo.

El documento indica que las reuniones buscan coordinar acciones entre estados y Federación para mejorar infraestructura, abasto y personal en el sistema de salud.

