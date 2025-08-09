logo pulso
Mercadito “Mi Bazarcito Potosino” defrauda a los emprendedores

Emprendedores acusan que la organizadora desapareció con el dinero de los apartados.

Por Martín Rodríguez

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Al menos 15 emprendedores denunciaron haber sido defraudados por una mujer que les ofreció espacios para vender en el mercadito emprendedor “Mi Bazarcito Potosino”, supuestamente a realizarse en el Parque Juan H. Sánchez(Morales).

Los afectados señalaron a Lucero N. como la organizadora que lanzó la convocatoria por redes sociales para una edición programada el 31 de mayo y 1 de junio de 2025. Sin embargo, el 28 de mayo canceló el evento, alegando “falta de compromiso” de algunos expositores y advirtiendo que no devolvería los apartados.

En ese momento, les aseguró que organizaría una nueva edición en julio, y que con los pagos de esa fecha solventaría los adeudos a quienes no recuperaron su dinero.

El 20 de julio comenzó a promocionar otra edición para el 9 y 10 de agosto, nuevamente en el parque de Morales, y más emprendedores apartaron su lugar pagando de forma total o parcial.

Pero, desde el miércoles de esta semana, la organizadora abandonó los grupos de WhatsApp, dio de baja la página del bazar en Facebook y dejó de responder mensajes en sus números personales y laborales.

