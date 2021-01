"Mero rumor de redes sociales", la renuncia de Rangel: Leal

Dijo que él no tiene información al respecto y que no ha recibido solicitud alguna de la funcionaria.

Adjudicó los rumores de una posible candidatura por Morena al hecho de que en ese partido, su dirigencia nacional decidió que sea una mujer la que contienda por la gubernatura.

Alejandro Leal añadió que, de hecho, ningún funcionario de la administración estatal ha entregado renuncia o solicitud de licencia para participar en el proceso electoral 2020 - 2021.

De acuerdo con la Ley Electoral, los funcionarios interesados en participar deben separarse de sus cargos 90 días antes de la fecha de la elección, por lo que la fecha límite sería el 6 de marzo, sin embargo, en la decisión también influyen los reglamentos orgánicos de las dependencias y los estatutos de los partidos que son del interés del contendiente.

La renuncia de Mónica Liliana Rangel Martínez a su cargo como secretaria estatal de Salud para contender a un puesto de elección popular es "un mero rumor de redes sociales", declaró el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Aparte, el delegado federal Gabino Morales Mendoza opinó que si bien ella tiene derecho a participar "como todo mundo", también es cierto que la mayor prioridad en estos momentos es atender la pandemia de COVID-19.

"Yo creo que habría que esperar, digo, porque la convocatoria no ha salido y yo creo que ahorita el tema preocupante es la pandemia, en el cual ella está haciendo un buen trabajo, pues se coordina muy bien con la Secretaría de Salud a nivel federal", expresó.

Juzgó que tanto la funcionaria como otras autoridades involucradas en el sector salud, se deben enfocar, principalmente, en el plan de vacunación que ya está en puerta y "concentrar en esto todas nuestras energías y capacidades".

Aclaró que no se sabe en realidad so habrá otra convocatoria para elegir al aspirante a la gubernatura por parte del Movimiento de Regeneración Nacional: "Lo único cierto es el anuncio que hizo el dirigente nacional, Mario Delgado, el 30 de diciembre. Fuera de eso, no hay más".

A la pregunta de si Mónica Rangel tendría un perfil político adecuado para representar a Morena, el delegado dijo que "eso lo decidirá la gente; yo prefiero ser respetuoso y no definir si es adecuado o no".