Metrobús, una "obra fantasma" de 170 mdp: Gallardo

A través de un enlace en vivo desde el Parque Tangamanga 1, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que derivado de la herencia maldita, refiriéndose a la pasada administración, aún no se sabe en dónde se encuentran los más de 170 millones de pesos que se destinaron a la Red Metrobús, obras que dijo son un fantasma, pues no se han podido comprobar todos los gastos que se realizaron.

"En el tema del Metrobús, hay una fuerte pero muy fuerte robo en despoblado de la maldita herencia, más de 170 millones de pesos que fue lo que gastaron en el Metrobús, de los cuales no existe ese dinero, no está no se comprobó", comentó Gallardo Cardona en video.

Explicó que de lo invertido, que de acuerdo con su cálculo proporcionado son 186 millones de pesos, 20 millones sí están registrados como gastos en obras, 50 millones corresponden a lo proporcionado al estado por Banobras, otros 68 millones de pesos que le fueron otorgados al Estado para realizar las obras correspondientes y 48 millones de pesos que derivan de ampliaciones de obras que en realidad no se hicieron.

Calificó que las obras fueron fantasma, debido a que a pasada administración solo dejó un carril de Metrobús que no sirve, paradas que presuntamente debían estar equipadas con paneles solares e internet, para ser de primer nivel, no hay nada e inclusive una semana antes de salir de las funciones de gobierno se reportaron como robos en dichos paradores ante la Fiscalía General del Estado (FGE); así como que lo hay un camión en el circuito funcionando.

Por todo lo anterior, Gallardo Cardona, refirió que para diciembre esperan contar con todo el sustento jurídico para realizar las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables por el presunto robo ante la FGE; además de las investigaciones que se realizan contra la Seduvop por su presunto mal actuar.