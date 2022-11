México ya vive una “semidictadura”

A veces, algunos que llegan al poder, parecen que enloquecieron, aseguró el exalcalde de la capital y miembro de Potosinos con Valor, Mario Leal Campos, en referencia a la pretensión de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el órgano electoral por el que lucharon algunos caudillos como el propio presidente de México y el extinto líder civilista de San Luis Potosí, Salvador Nava Martínez.

Aparte, el fundador del Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino, Jorge Lozano Armengol, dijo que la intención de López Obrador de desaparecer al INE equivale a desconocer décadas de historia en las que personajes como Mario Lozano y el doctor Salvador Nava Martínez incluso pagaron con cárcel el exigir democracia.

Leal Campos dijo que vemos a diario que Andrés Manuel López Obrador ya es otro personaje muy diferente y eso se aprecia de manera simple con sus declaraciones y posicionamientos contrarios a los que manifestó durante años, cuando era integrante del PRI y luego del PRD.

Comentó que cualquier persona que no tiene principios morales sólidos y recibe un espacio de poder, no cabe duda que puede enloquecer. “No me atrevería a decir que está loco, pero sí que actúa locamente”.

Lozano Armengol estimó que la marcha convocada para este domingo sí será numerosa.

La encabezará Potosinos con Valor e iniciará en la Calzada de Guadalupe, cerca de la Cruz Roja y tendrá como destino la Plaza de los Fundadores.

Dijo que en México estamos en una semidictadura. “El señor ya tiene el control del Poder Judicial Federal, parte del Legislativo y obviamente todo el Ejecutivo. Ya hay suficientes elementos para nombrarle semidictadura”.