"Mi esposo sigue viviendo en otras personas", explica Laura al promover la donación de órganos

A dos años del fallecimiento de su esposo y de haber aceptado donar los órganos al programa de donación y trasplantes del Hospital General de Zona No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí, Laura Alvarado dijo estar convencida de que fue la decisión correcta, después de recibir unas cartas de agradecimiento por parte de las personas que fueron beneficiadas con el trasplante de órganos de su esposo, "en ese momento, constaté que él seguía presente gracias a los órganos que recibieron esas personas como una esperanza de vida, esa fue su misión", indicó.

El coordinador del Área de Trasplantes del Hospital General de Zona No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí, Francisco Rodríguez Quilantán explicó que en los casos como el de la señora Laura, el equipo multidisciplinario de dicha área trabaja de manera conjunta para hacer lo humanamente posible por salvar la vida del paciente.

Cuando se determina la muerte cerebral o daño neurológico grave después de los estudios confirmatorios correspondientes, el médico tratante informa inmediatamente a las y los familiares la situación del paciente.

Comentó que una vez de determinar que no hay nada más que hacer, el coordinador de trasplantes o el personal médico capacitado se reúne con los familiares para explicarles la situación y a su vez darles a conocer el programa de donación y trasplantes, siempre respetando el duelo ante la noticia y la decisión que tomen.

Durante el difícil proceso, Laura pedía un milagro, "pedía que mi marido viviera, tenía fe, pero al fin lo comprendí, el milagro que yo pedía llegó después, mi esposo va a seguir viviendo, en otras personas que ahora tienen una nueva oportunidad gracias a él".

Recordó que durante el tiempo en que se enfrentó al dolor por el fallecimiento de su pareja, no podía pensar en nada; "afortunadamente en ese momento encontré en los médicos del IMSS un trato cálido, y de forma clara me informaron acerca de la donación de órganos. En su momento me prepararon, me explicaron con paciencia lo que estaba pasando, gracias a eso pude tomar esa decisión. Fui consciente de que en otra parte se encontraban varias personas esperando un riñón, una córnea u otro órgano".

Finalmente Laura invitó a las personas a unirse a la cultura de la donación y apoyar a quienes necesitan una nueva oportunidad. "Si es posible decidir sobre la donación de órganos, háganlo, porque otras personas van a vivir, tienen esa esperanza. Hoy estoy tranquila, hoy sé que hice lo correcto y sé que estuvo bien lo que hice y me quedo tranquila de que fue un regalo de fe", concluyó.