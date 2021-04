Mi gobierno no tolerará la delincuencia: Gallardo; afirma que la gente ya no quiere "dinosaurios políticos

En la Zona Media, José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que su gobierno garantizará a las y los jóvenes un Estado seguro, donde se pueda transitar en paz y tranquilidad, pues su gobierno no será de escritorio y cuatro paredes, sino un gobierno dinámico compuesto por un 70 por ciento de jóvenes que le ayudarán a recuperar la seguridad a las familias.

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" recorrió los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández, donde puntualizó que el suyo será un gobierno joven, con liderazgo y capacidad de resolver los problemas de cada región, principalmente la inseguridad, por ello renovará la plantilla laboral de la policía con jóvenes profesionistas capacitados en este rubro.

"Vamos a incorporar a muchos jóvenes a nuestro gobierno, no sólo en la policía, sino también en nuestro gabinete, en los puestos directivos estratégicos para llevar a cabo esta revolución política que llevará igualdad y justicia a las familias potosinas, San Luis Potosí no volverá a requerir los servicios de dinosaurios políticos que al ganar una elección no vuelven a recorrer los municipios que gobiernan", expresó.

Gallardo aseguró que la juventud quiere un gobernador joven que entienda sus anhelos y sus necesidades, entre las que destacan la creación más espacios recreativos y deportivos para un desarrollo saludable y de sana convivencia, mejoramiento del alumbrado en los 58 municipios y una vigilancia permanente y eficiente de la Guardia Civil y la Guardia Nacional en las cuatro zonas del Estado.

"Ganaremos territorio a la violencia. Desplegaremos una estrategia de identificación y atención de focos rojos en coordinación con la Guardia Nacional. Mi gobierno no tolerará la delincuencia, ni violencia en los espacios públicos que son de la gente. Una a una, ganaremos todas las regiones del estado como zonas de paz", manifestó.