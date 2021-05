Miembros de Catem se dicen intimidados

Los trabajadores de camiones de carga pertenecientes a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) denunciaron que intentan intimidarlos con mandarles a la policía y a supuestos ministeriales, cuando ellos lo que quieren es trabajar y aseguraron que no van a caer en sus intentos de provocación.

Desde hace una semana, los afiliados a la Catem se encuentran en plantón en la avenida Juárez y el bulevar Antonio Rocha Cordero, pidiendo participar en la obra de la vía alterna hacia la Zona Industrial, que se les comparta parte de los trabajos y que no sea abusiva la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Por tal motivo se mantienen en su bloqueo, esperando que la CTM les presente un documento en el cual se explique que ellos tienen la contratación de la obra, "pero no nos han mostrado nada, lo que quiere decir que no tienen el escrito", dijo uno de los obreros.

Otro de los trabajadores relató que al lugar del plantón llegaron personas que se identificaron de palabra como ministeriales "solo tenían la finta, no se identificaron y traían una carpeta en la mano, pero nunca nos enseñaron su contenido o que nos explicaran de lo que se trataba su visita, nada, solo comentaron que fueron a dar fe de las entradas que estamos obstruyendo, pero no tenemos ninguna taponada, además solo no dejamos que sus camiones carguen".