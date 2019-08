Mijis se irá de viaje por Centroamérica

Aunque todavía no tiene fecha para iniciar su viaje por Centroamérica, el diputado Pedro César Carrizales Becerra aseguró que primero concluirá su agenda legislativa y que no contempla pedir licencia, agregando que "si hay sesión, vendré desde donde esté al Congreso para que no me pongan falta".

Explicó que desde el 2015 tiene una invitación para acudir al Congreso de El Salvador y para entrevistarse con el presidente Nayib Bukele para dialogar sobre temas como la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades para la población de menor edad y la migración que todo esto provoca.

Adelantó que posiblemente repita el esquema de vuelta ciclista que usó hace cuatro años en el proyecto "Un Grito de Existencia", con el cual viajó de San Luis Potosí a la Ciudad de México en compañía de media docena de jóvenes para entregar un pliego petitorio al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

"Queremos que ahora sea con una mayor participación, pues buscamos un impacto internacional y atraer los reflectores hacia las causas de los jóvenes", expresó.

Parte del proyecto será proponer que entre México y los países de América Central exista una especie de red de comercio justo dentro de la cual jóvenes artesanos y productores puedan intercambiar bienes.

Insistió en que su vuelta a Centroamérica no interferirá con sus obligaciones como legislador local, por lo cual no contempla pedir licencia.