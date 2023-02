Miles de potosinos se suman a movilizaciones a favor del INE (FOTOS)

Bajo las consignas de "Mi voto no se toca", "No al Plan B" y "El INE no se toca", miles de personas se concentraron esta mañana en la plaza de Fundadores de la capital potosina.

Previo al inicio de los posicionamientos por parte de oradores afines ala defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) frente al denominado "Plan B", los entonaron el Himno Nacional Mexicano y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de asesinato en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien la concentración inició a las 11:00 horas, previo a ello contingentes arribaron desde distintos puntos del Centro Histórico para realizar cortos recorridos en los alrededores de la plancha cívica.

En pancartas y cartulinas se observaron leyendas de: "¡Fuera López!", "Mi voto no se toca", "Sí al respeto a nuestro voto", "No a la reforma electoral", "No a la destrucción del INE", entre otras.

Muchos asistentes se ubicaron en la sombra de los edificios como el Ipiña y sentados en las cafeterías de los alrededores para cubrirse de los 24 grados centígrados que se registran en la ciudad.