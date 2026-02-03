logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

Fotogalería

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Miles llegan a San Juan pese al frío

Llegan a San Juan de los Lagos tras diez días.

Por Martín Rodríguez

Febrero 03, 2026 06:56 a.m.
A
Miles llegan a San Juan pese al frío

La constancia y la resistencia hicieron su propia tarea. Tras diez días de camino, un número histórico de peregrinosadheridos a la Caravana Nacional de la Fe llegó directamente a la Catedral de San Juan de los Lagos para la veneración tradicional de la imagen.

Arropados por celadores mayores, asistidos por familiaresotros peregrinosProtección Civil Municipal de la capitalparamédicos y personas solidarias que ofrecieron agua y alimentos, los contingentes salieron temprano de Lagos de Moreno este domingo y arribaron sin contratiempos alrededor de las 17:30 horas.

Además del mar de gente potosina, la movilización de este año estuvo marcada por el frío intenso. Los peregrinos soportaron heladas y una tormenta invernal que sorprendió a quienes esperaban un clima más benévolo, derivada del frente que afectó al sur de Estados Unidos y al norte de México.

La caminata también estuvo acompañada por la noticia del fallecimiento de un creyente, quien no viajaba con la caravana y murió atropellado en un tramo carretero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Avanza infatigable, la Caravana de la Fe

Se espera que peregrinos lleguen a San Juan el 2 de febrero

En esta edición, la Caravana Nacional de la Fe dejó huella al rozar las 6 mil personas en camino hacia la Catedral. Familias enteras pernoctaron en San Juan de los Lagos para regresar el Día de la Candelaria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia
Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia

Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia

SLP

Redacción

Ambos destacan diálogo, sin anuncios electorales.

Llega el frente frío 33 con niebla y heladas
Llega el frente frío 33 con niebla y heladas

Llega el frente frío 33 con niebla y heladas

SLP

El Universal

Madrugadas de 2 grados y riesgo en carreteras; piden extremar cuidados

Capacitan a docentes en diversidad e inclusión
Capacitan a docentes en diversidad e inclusión

Capacitan a docentes en diversidad e inclusión

SLP

Redacción

Participaron 60 maestros de educación básica.

SLP recauda 54% del predial en enero
SLP recauda 54% del predial en enero

SLP recauda 54% del predial en enero

SLP

Martín Rodríguez

Pese a la contracción presupuestal nacional, el Ayuntamiento de la capital reportó una recaudación récord