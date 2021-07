Miles sufren por la incompetencia de AMLO: RGB

Es un problema nacional el desabasto de medicamentos oncológicos y de índole general, y esto evidencia que el Estado es incapaz de hacer valer la Constitución Mexicana que dicta en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y en la realidad esto no ocurre.

Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, lamentó que padres de familia y niños con padecimientos oncológicos tengan que salir a las calles a manifestarse, en lugar de preocuparse por mejorar su estado de salud.

"El Estado Mexicano los está enfermando más y esto sigue reflejando las pésimas políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno no tiene planeación ni ejecución, hoy miles de mexicanos sufren por su incompetencia".

Se ha señalado que la insuficiencia de medicina obedece a que busca combatir la corrupción que se gestó desde anteriores administraciones nacionales, sin embargo el espíritu de justicia se ha perdido en medio del caos, la incertidumbre y la impotencia por no saber medir las consecuencias y por no preparar un Plan B, que ayude a aminorar esta crisis sanitaria, lo que se está demostrando es que no se sabe gobernar.

"Las autoridades nacionales no tienen vergüenza, y tampoco son sensibles al dolor de hombres, mujeres y niños indefensos ante esta situación. Hoy hacemos un llamado para que se reivindiquen ante este problema y se solidaricen ante el dolor humano; aunque ¿qué podemos esperar, sí tampoco pueden solventar la incertidumbre cotidiana de surtir recetas en las instituciones públicas?".