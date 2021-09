Millonarias pérdidas y el riesgo de que dos empresas se vayan, las consecuencias del bloqueo de ayer

Entre 50 y 70 millones de pesos por hora serían las pérdidas en las empresas al no llegar el personal por los bloqueos, dijo Juan Puente, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial.

Además expresó que se calcula en un 35 y 50 por ciento del personal que no pudo llegar a laborar por el bloqueo.

Negó que algunas empresas hayan descontado al personal sus sueldos por no llegar a trabajar; "no creo que ninguna empresa haya realizado este tipo de descuentos porque no es culpa de los trabajadores".

Además, al menos dos empresas informaron del paro de sus inversiones en San Luis si se continúa con los bloqueos, comentó.

"No voy a decir nombres pero son dos empresas que ya manifestaron la intención de irse, en el grupo de directores y de consejo que tenemos nos lo hicieron saber".