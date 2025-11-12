logo pulso
Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

SLP

Millonarios pagos mensuales a docentes jubilados de Telesecundaria

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informa sobre los altos pagos a maestros jubilados del subsistema de Telesecundaria

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2025 07:35 p.m.
A
Millonarios pagos mensuales a docentes jubilados de Telesecundaria

Debido a los "excesos del pasado", el estado paga 7 millones 600 mil pesos mensuales a 60 docentes jubilados del subsistema de Telesecundaria, reveló Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Ello, porque cada uno de los mentores recibe un pago de poco más de 126 mil pesos mensuales, complementó el funcionario estatal. Es decir, de 91 millones 200 mil pesos al año.

Expuso que desde hace 40 años todos los y las docentes de este esquema obtienen dicha cantidad de salario, sin embargo, no precisó cuánto de los que se encuentra en activo obtiene más de 100 mil pesos mensuales.

"Hoy ya han cambiado las cosas. Los compañeros que ingresan a Telesecundaria o cualquier otro nivel educativo, la verdad es que ya está un tabulador muy definido. Esto se dio en otros tiempos donde hubo excesos y desgraciadamente todavía seguimos cargando con esos excesos", comentó.

SLP

Rubén Pacheco

