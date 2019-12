Minimiza Leal alerta de viaje de EEUU a SLP

Gobierno del Estado continuará capacitando a los elementos de las fuerzas estatales y municipales a fin de alcanzar una certificación de esas personas, informó Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno, quien consideró importante el que acudan a prepararse a la academia.

Dijo que resulta prioritario que los agentes cuenten con su certificación del C-3, ya que lamentablemente algunos policías han perdido la vida sin estar certificados, por lo que están sensibilizando a los presidentes municipales para que actualicen a sus policías.

Con relación a las afectaciones que podrían impactar a San Luis Potosí, debido a que Estados Unidos lo vuelve incluir entre sus alertas de viaje, Leal Tovías consideró que esa alerta no lo incluye entre los estados graves, ya que ese foco sólo recomienda a sus ciudadanos que no realicen actividades después de tal hora y que no acudan a lugares que no conocen.

Aseguró que esas alertas no han afectado en nada a la entidad, ya que eso se ve reflejado en el turismo que continúa visitando territorio potosino e inversiones que continúan llegando a San Luis Potosí.