Minimiza UUZI impacto de alza en combustibles

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, consideró que el reciente aumento a las gasolinas Magna, Premium y Diésel no impactará significativamente en los costos de la planta productiva potosina en tanto exista estabilidad en los indicadores macroeconómicos y no se sumen otros incrementos en insumos diversos.

"A cada uno le perjudicará de acuerdo con lo que produce, ya que muchas veces, el costo de los combustibles incide no solamente en la logística sino también en otros costos, como el de la energía eléctrica. Sabemos que el precio de los combustibles puede fluctuar, pero lo que necesitamos es que exista estabilidad de los indicadores macroeconómicos", declaró el líder empresarial.

Explicó que mientras la fluctuación de los precios sea controlable, "ésta puede amortiguarse en los departamentos de Planeación Financiera que tenemos en cada empresa de la Zona Industrial, ya que ahí es donde se realiza la planeación de los costos para poder operar de manera continua".

De momento, dijo, no se considera que este aumento a los combustibles pueda perjudicar por sí solo, pero ya cuando hay aumentos variados en determinado número de insumos, entonces sí hay afectaciones a los valores de los costos y es cuando se deben modificar las estrategias de producción.

"La idea es que, como empresas, obtengamos estabilidad y que las fluctuaciones en los precios de los combustibles se mantengan dentro de ciertos parámetros para que no nos vemos obligados a incrementar el precio de nuestros productos, ya que no es tan fácil hacer eso: aumentarlos y ya, puesto que nos debemos mantener competitivos frente a otras economías, no sólo a nivel nacional, sino global", concluyó el empresario.