Mipymes en SLP afectadas por caída de redes sociales

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de México (Amexme), Fabiola Mejorada, reconoció que las micro, pequeñas y medianas empresas se vieron significativamente afectadas por la caída de las redes sociales (Facebook, WhatsApp e Instagram) durante la mañana y gran parte de la tarde del pasado lunes.

Indicó que, de momento, no se han cuantificado las pérdidas, aunque subrayó que prácticamente fue un día perdido, pues la principal actividad comercial de las redes sociales se da por la mañana y la tarde.

"Vamos a hacer un sondeo con los grupos de ventas más importantes, pues es importante saber qué pasó con todo lo que se produce y se vende en el mismo día y que, desafortunadamente, en esta ocasión no se pudo vender. Definitivamente se tuvieron pérdidas económicas importantes, pues fueron varias horas las que estuvieron inactivas las redes sociales", mencionó.

Indicó que derivado de estas fallas, detectaron la necesidad de incursionar en otras redes y en otro tipo de estrategias de ventas que, aunque sean en línea, no dependan absolutamente de las redes sociales, pues reiteró que éstas son herramientas; sin embargo, no se debe concentrar en las mismas toda la actividad de las empresas, pues siempre existe el riesgo de que ocurran ese tipo de situaciones.

En este sentido, dijo que la mayoría de las empresarias optaron por recurrir a Telegram en sustitución de WhatsApp, aunque hubo casos en los que muchas de ellas desconocían la aplicación, "principalmente, eso hizo que volteáramos a ver otras alternativas, pues no podemos depender por completo de dos o tres redes sociales", finalizó.