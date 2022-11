Molesta a Gabino Morales pregunta sobre el “acarreo”

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Gabino Morales, se molestó cuando se le preguntó sobre el costo de los autobuses que trasladaron a miles de personas a la marcha presidencial de este domingo

Al ser cuestionado sobre el costo y la cifra de autobuses que se utilizaron para trasladar a las 10 mil personas que Morena reportó a nivel estatal, aseguró que acudieron a la marcha por el cuarto aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No iban a llegar en escobas o alfombras o nubes voladoras”, dijo el funcionario.

Agregó que lo más lógico era que llegaran en autobús, por lo tanto, quienes asistieron se organizaron y cada uno de ellos pagaron sus gastos.

“La gente se organizó y la gente participó”, agregó además negó que la gente que asistió desde San Luis Potosí haya sido acarreada.

“Pues yo fui y a mí nadie me acarreó, sí me regalaron una torta en Paseo de la Reforma y me hizo el día, porque no llevaba lonche”, dijo.

En otro tema, aseguró que se continúa abogando para que se culmine la vía alterna, ya que se trata de uno de los pendientes de la federación necesario para la ciudadanía.

Dijo que espera que se pueda reconsiderar, ya que se trata de un proyecto que hace falta.

Finalmente, reconoció que la mudanza de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, una de las promesas del presidente López Obrador hecha hace casi cuatro años se vislumbra complicada por la operatividad de la dependencia federal.