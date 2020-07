Mónica L. Rangel pide no distraerla con señalamientos

Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA), justificó que no son válidos los señalamientos de pagos al empresario Gabriel Salazar Soto y compañías relacionadas con él, pues son "distractores" para la ciudadanía, la cual "realmente" debe enfocarse en la Covid-19. Dijo que las citadas situaciones "no son del ámbito de nuestra competencia".

En días anteriores, Ciudadanos Observando divulgó una investigación con base en datos de la propia dependencia, donde se detalla que los contratos asignados al citado personaje entre 2017 y 2020, son presuntamente más amplios a los reconocidos por la funcionaria. La SSA reconoció 64.9 millones de pesos; la indagatoria de la organización detectó 111.5 millones de pesos más con empresas vinculadas al empresario.

Defendió que la función principal de la SSA, es buscar las mejores ofertas y oportunidades, por lo tanto, todas las facturas pagadas a Salazar Soto fueron validadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, es la dependencia que le compete verificar que las personas físicas o morales cumplan con la ley fiscal.

"La revisión que se hizo es correcta y el resto (...) pues son empresas relacionadas, que bueno, eso tampoco tendríamos nosotros, posibilidad en este momento de ver o articular, toda vez que la revisión que se lleva a cabo es en razón específicamente de la persona y donde aparece la persona", sostuvo.

Solicitó no desviarse de los temas de la Covid-19, pues si la Secretaría no hace su trabajo "la gente se muere" y es un dato "que no nos ha quedado claro", porque "distraer" al personal en su conjunto "nos puede llevar a que se pierdan vidas", supuso.

Aunado a ello, pidió "una oportunidad" para atender la contingencia sanitaria, ya que hay instancias fiscalizadoras a quienes se les darán cuentas en tiempo y forma, porque es una obligación. "De verdad: ¡Ayúdenos! ¡No nos distraigan!", demandó a la prensa.

Valoró que los citados señalamientos sí vulneran a la ciudadanía en el sentido de que la distraen en situaciones que deben comprobar los órganos fiscalizadores, pues ahora es momento de atender la pandemia.

Aseveró que la dependencia "siempre" ha solventado, acudido y otorgado la información al respecto, incluso de la administración estatal pasada, porque se trata de instituciones no de personas, atajó.

"Lo que sí puedo yo marcar como una situación que no es válida, es tratar de distraernos en situaciones que no son del ámbito de nuestra competencia. Somos fiscalizados; hay entes y órganos que están dedicados exclusivamente a verificar toda la aplicación de los recursos, y no es uno, son varios", dijo.