Monto observado a Cobach es por ahorros: Centeno

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitiera una resolución en la que obliga al Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (Cobach) a devolver 17.8 millones de pesos por recursos no ejercidos, el director general de la institución, Ricardo Daniel Centeno Trejo, aseguró que la devolución responde a un ahorro generado dentro del propio organismo, y no a un manejo irregular de fondos.

Explicó que los recursos observados corresponden a fondos federales, por lo que su reintegro se realiza en cumplimiento de los lineamientos de la ASF. Sin embargo, aclaró que el monto deriva de un proceso de optimización administrativa, más que de omisiones o irregularidades.

"Son resoluciones preliminares, pero hay que tomar en cuenta que estos 17 millones son de recursos federales, y la devolución se hace por no haber sido ejercidos. Esto responde a un ahorro dentro de nuestra propia institución", precisó Centeno Trejo.

El titular del Cobach detalló que el ahorro se originó a partir de vacancias administrativas no cubiertas, lo cual permitió reducir gastos sin afectar la operación docente; "existe un paripaso; una mitad del recurso lo pone la Federación y otra el Estado. Al no tener cubierta la vacancia administrativa, logramos optimizar el recurso humano dentro del Colegio de Bachilleres", explicó.

Asimismo, señaló que los ahorros contribuyen a fortalecer las finanzas estatales y se enmarcan en los ajustes derivados del contrato colectivo de trabajo, que incrementa la aportación local.

Centeno Trejo enfatizó que la devolución no representa observaciones graves ni sanciones para la institución.