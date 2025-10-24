logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Monto observado a Cobach es por ahorros: Centeno

El director de la institución descartó irregularidades en el manejo de fondos

Por Redacción

Octubre 24, 2025 11:18 a.m.
A
Ricardo Daniel Centeno Trejo / Foto: Alberto Martínez/Pulso

Ricardo Daniel Centeno Trejo / Foto: Alberto Martínez/Pulso

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitiera una resolución en la que obliga al Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (Cobach) a devolver 17.8 millones de pesos por recursos no ejercidos, el director general de la institución, Ricardo Daniel Centeno Trejo, aseguró que la devolución responde a un ahorro generado dentro del propio organismo, y no a un manejo irregular de fondos.

Explicó que los recursos observados corresponden a fondos federales, por lo que su reintegro se realiza en cumplimiento de los lineamientos de la ASF. Sin embargo, aclaró que el monto deriva de un proceso de optimización administrativa, más que de omisiones o irregularidades.

"Son resoluciones preliminares, pero hay que tomar en cuenta que estos 17 millones son de recursos federales, y la devolución se hace por no haber sido ejercidos. Esto responde a un ahorro dentro de nuestra propia institución", precisó Centeno Trejo.

El titular del Cobach detalló que el ahorro se originó a partir de vacancias administrativas no cubiertas, lo cual permitió reducir gastos sin afectar la operación docente; "existe un paripaso; una mitad del recurso lo pone la Federación y otra el Estado. Al no tener cubierta la vacancia administrativa, logramos optimizar el recurso humano dentro del Colegio de Bachilleres", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, señaló que los ahorros contribuyen a fortalecer las finanzas estatales y se enmarcan en los ajustes derivados del contrato colectivo de trabajo, que incrementa la aportación local.

Centeno Trejo enfatizó que la devolución no representa observaciones graves ni sanciones para la institución.

 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sanciones recaerán en funcionarios de UASLP por bloquear auditorías: IFSE
Sanciones recaerán en funcionarios de UASLP por bloquear auditorías: IFSE

Sanciones recaerán en funcionarios de UASLP por bloquear auditorías: IFSE

SLP

Ana Paula Vázquez

Lecourtois López dijo que podrían incluir multas económicas y hasta inhabilitaciones

Monto observado a Cobach es por ahorros: Centeno
Monto observado a Cobach es por ahorros: Centeno

Monto observado a Cobach es por ahorros: Centeno

SLP

PULSO

El director de la institución descartó irregularidades en el manejo de fondos

Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP
Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP

Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP

SLP

Pulso Online

Una persona ingresó sin permiso a las instalaciones, pero los fondos están bajo resguardo y no hubo afectaciones

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales
Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

SLP

Redacción

Los centros de reinserción del estado realizarán actividades culturales y deportivas