Moreira acusa a Rosa Icela de minimizar bloqueos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comete un error al querer minimizar los bloqueos carreteros realizados por transportistas y campesinos para reclamar seguridad y protestar en contra de la Ley de Aguas propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

También refirió que la respuesta de la funcionaria federal deja entrever que no se solucionarán las peticiones de los transportistas, y que el gobierno federal prefiere culpar a la oposición de promover bloqueos en las carreteras federales.



"En lugar de señalar, es decir, tenemos un problema de seguridad, vamos a escucharlos a todos, vamos a hacer estos operativos. Dicen, no, estos políticos, ¿qué nos están queriendo decir? Que no van a atender el problema de seguridad", aseguró.

Moreira Valdez aseguró que hay 70 asaltos diarios a transportistas en las carreteras del país, "pero hay muchos otros viajeros que son asaltados y secuestrados".

"Ella fue secretaria de Seguridad, yo la hice ver, de diversos puntos de este país donde hay asaltos. Al señor secretario de Seguridad Omar García Harfuch, lo mismo. Pero yo le puedo decir en este momento una gran cantidad de lugares donde es muy, muy riesgoso transitar", comentó.

El legislador priista reiteró el llamado para que el gabinete de seguridad, incluyendo a los titulares de la Sedena y la Marina, acudan a la Cámara de Diputados para exponer la estrategia para combatir la inseguridad en el país.