Morena: cada quien pagó por su pasaje

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que quienes busquen supuestos desvíos de recursos públicos en la marcha del domingo no encontrarán ninguna irregularidad.

Además, aseguró que cada asistente potosino pagó su traslado a la Ciudad de México para la manifestación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo, miles de simpatizantes y militantes acudieron a la movilización por el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador.

Muchos de ellos se trasladaron en autobuses, autos particulares o en sus propias unidades vehiculares, dijo.

Agregó que, derivado de la marcha, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará investigaciones por todos lados.

“Los compañeros de Ciudad del Maíz consiguieron 10 vehículos y pagaron el puro diésel. En la Huasteca unos les cobraron mil pesos de ida y vuelta”, indicó.

Informó que acudieron alcaldes y regidores de distintos municipios, así como servidores públicos de otros niveles de gobierno, integrantes del CEE y personas de las cuatro regiones del estado.

Dijo que las personas llevaron tortas, zacahuil, jugos y otros alimentos para repartirlos con los demás asistentes potosinos. Además, otros simpatizantes rentaron un camión o le pagaron a una persona para trasladarlos hasta el punto de reunión.

“Nosotros no estamos acostumbrados a que nos paguen nada. No estamos acostumbrados a tomar dinero, el presidente siempre ha dicho ‘por el dinero no se preocupen’ y menos para estas cosas. Nosotros estamos bien, no necesitamos el apoyo de nadie porque la gente se organizó”, concluyó.