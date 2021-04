Morena deja solito al "Mijis"

En el caso de Pedro César "eL Mijis" Carrizales Becerra, aspirante a diputado federal plurinominal, se pide la aplicación de la ley. Por lo tanto, si tiene derecho al registro del INE se celebra, pero si no, "no hay problema", señaló Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Puntualizó que de ratificarse la negativa que en días pasados resolvió el Instituto Nacional Electoral (INE), la o el sustituto será un morenista indígena de la segunda circunscripción electoral federal, aunque ya no necesariamente de San Luis Potosí.

Refirió que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no ha comunicado si habrá otro perfil para el puesto, dado que está a la espera de que instancias judiciales resuelvan el asunto.

Serrano Soriano justificó que el organismo electoral realiza "bastantes cosas" para perjudicar a Morena, "por donde pueda y como pueda y yéndose más allá de lo legal", asumió.

"La cuestión de Pedro Carrizales ya se va a demostrar (si hubo falsificación). Ya hay denuncias en contra y a favor. Esperemos a ver qué dicen los jueces o los tribunales. Yo no puedo decir si hubo o no falsificación. No tenemos los elementos (para tratar el tema)", declaró.