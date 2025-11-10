Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, afirmó que desconocía la iniciativa presentada por el diputado Carlos Arreola Mallol, mediante la cual se pretendía autorizar al Gobierno del Estado y a los 59 ayuntamientos la contratación de una deuda conjunta por 13 mil 404.6 millones de pesos.

Rodríguez Velázquez explicó que el partido solicitó retirar la propuesta para poder revisarla a fondo. “Le pedimos que la bajara para analizarla, por lo pronto tuvimos que salir a dar nuestro posicionamiento como Morena, el diputado ya bajó dicho proyecto y nos mandó copia y lo subimos a nuestras redes y creo que se acaba el tema”, comentó.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Velázquez reconoció la decisión del diputado de retirar la iniciativa, la cual —dijo— había generado preocupación entre la ciudadanía. “Es momento de replantear con seriedad técnica y sensibilidad social cualquier propuesta que comprometa los recursos públicos. Desde Morena seguiremos impulsando el diálogo, la transparencia y el compromiso con el desarrollo sostenible, sin hipotecar el futuro de San Luis”, publicó en Facebook.

La dirigente adelantó que durante la semana se llevará a cabo una reunión con las y los diputados de Morena para analizar las iniciativas de ley y garantizar que se actúe con transparencia y en beneficio del pueblo potosino.

La propuesta presentada ante el Congreso carecía de sustento técnico y de proyectos específicos, lo que —advirtieron— pondría en riesgo la estabilidad financiera del estado y comprometería recursos federales esenciales. El paquete contemplaba que el Ejecutivo estatal contratara 7 mil 140 millones de pesos a 20 años, respaldados con participaciones federales.