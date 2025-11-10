logo pulso
Nacional

Escuelas de Poza Rica siguen sin clases

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Poza Rica, Ver.- Ante la falta de apoyo de las autoridades educativas estatales y federales, padres y maestros de la Escuela Secundaria General número 2 Alfonso Arroyo Flores realizan labores de limpieza para el regreso a clases, que aún se ve lejano en los planteles educativos afectados por las inundaciones de hace un mes en Poza Rica, Veracruz.

“Solamente así podemos sacar adelante la situación”, dice Leticia Herrera Sánchez, directora de la secundaria Alfonso Arroyo Flores, quien considera que al momento no hay condiciones para un regreso digno y seguro.

Ubicada en la colonia Magisterio, la institución que alberga unos 800 alumnos en los turnos matutino y vespertino es uno de los 39 planteles afectados por el desbordamiento del río Cazones.

La fuerza del agua se llevó bardas perimetrales, dejó dos salones con cuarteaduras, mobiliario dañado, libros, papelerías, equipo de cómputo y talleres inservibles; 80% de la institución quedó dañada. “No nos quedó ni un lapicero”, lamenta la docente mientras muestra paquetes de hojas blancas echados a perder por la humedad.

Herrera muestra las huellas de la inundación, pues el nivel del agua llegó hasta las trabes de los salones. “Se necesitarán millones para sacar adelante esto”, refiere la directora.

