Morena "no es policía ni fiscalía", dice Arreola sobre exalcalde de Matehuala

Morena "es un partido de puertas abiertas", es por eso que el sábado se sumó el exalcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, aseguró el diputado local por Morena, Carlos Arreola Mayol.

Cuestionado acerca del hecho de que el exalcalde se encuentra en proceso judicial, Arreola dijo que de estos procesos judiciales hay en todos lados, incluso, las sentencias todavía son impugnables.

En Morena, dijo, los liderazgos se respetan por el trabajo de base y añadió que el partido no es policía ni es fiscalía, y se le debe dar la bienvenida a todas las mexicanas y mexicanos de buena voluntad.

ES DECISIÓN PERSONAL: PAN

Luego de que el ex alcalde panista de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, fue presentado como nuevo miembro de Morena, como parte de su regreso a la vida política, la diputada panista Aranzazú Puente Bustindui se limitó a decir que se trata de una decisión personalísima de su ex compañero de partido. El ex alcalde se vio involucrado en una serie de hechos que incluso lo llevaron a un proceso penal durante su administración municipal, en la que se vio obligado a abandonar el cargo. Aranzazú Puente solo justificó que lo que tiene que hacer el partido blanquiazul es apoyar a sus panistas, con independencia de que el Partido así lo hizo con su ex compañero, y con sus posicionamientos y apoyo de sus correligionarios, en el tiempo en que se enfrentó a su situación en el tiempo en que se enfrentó a su situación ya conocida.