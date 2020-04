Morena pide a panistas no desinformar durante contingencia por el Covid-19

"Llamados que se contraponen o desacreditan las recomendaciones y los señalamientos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de sus expertos, por parte de dirigentes partidistas, analistas políticos, algunos gobernadores irresponsables y hasta del clero, no hacen otra cosa que sembrar incertidumbre en la ciudadanía mientras se está afrontando la actual contingencia sanitaria", consideró el dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.

Señaló que "el partido y sus militantes respaldan completamente la estrategia delineada por el Gobierno de México y las decisiones que ha tomado el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador durante esta difícil circunstancia".

Lamentó que en particular "dirigentes y demás miembros del Partido Acción Nacional (PAN) con una actitud que raya en la ilegalidad, se aprovechen de esta pandemia para hacer llamados sin fundamento a no atender las indicaciones o a temas como no pagar impuestos, ocurrencias que sólo buscan la desestabilización del país con afanes claramente golpistas".

Es por eso -dijo- que el Partido Morena hace el llamado a la ciudadanía en general a no dejarse engañar ni asustar por estos supuestos "expertos" en la materia, "ya que lo mejor que se puede hacer es seguir las indicaciones de eminencias en la materia como el doctor Hugo López-Gatell con estudios y años de experiencia en este tipo de temas en lugar de atender a opiniones de quienes solo buscan desinformar", concluyó.